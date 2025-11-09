تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية الهرم لجلسة 30 ديسمبر المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 32 متهما، 69091 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة بـ خلية الهرم الجديدة، لجلسة 30 ديسمبر للمرافعة.

محاكمة 32 متهما بقضية "خلية الهرم"

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 25 يوليو 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.