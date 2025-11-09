الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 3 أطفال بأحد شوارع الزقازيق

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطعام ثلاثة أطفال والزعم بقيام والدتهم بتركهم بلا مأوى بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط والدة الأطفال "تقوم بإستجداء المارة" ("لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق ) .

وبمواجهتها أقرت بأن أنجالها الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أطفال - مقيمين برفقتها) وقيامها بتاريخ 30 أكتوبر الماضى بتركهم بأحد الشوارع لدى إثنين من أقاربهما والتوجه لإحدى المناطق لإستجداء المارة وبسؤالهما أيدا ماسبق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






