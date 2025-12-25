قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التجربة الألمانية في الهيدروجين الأخضر.. "معلومات الوزراء" يصدر مجلته آفاق صناعية
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026
وزير الخارجية عن السد الإثيوبي: أي ضرر لمصر سيتبعه رد فعل دفاعا عن النفس
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية خسرت حوالي 265 خلال 24 ساعة
بقيمة 24.6 مليون جنيه.. السويس الجديدة يسترد أراضٍ بالحي الصناعي الأول
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية

وزير الخارجية يحضر اجتماع تضامن الشيوخ
وزير الخارجية يحضر اجتماع تضامن الشيوخ
فريدة محمد

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية مؤكدا على أن وزارته تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية  و التي تتطلب  نشاط و حركة و سفر و لقاءات مباشرة.

وقال نحن في فترة شديدة الأهمية مشيرا لاهمية ملف حقوق الإنسان و الاستحقاقات المتعلقة به. 

كما أشار لدور اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان ، مؤكدا على  التنسيق  مع نواب الشعب في كل  الاستحقاقات بما في ذلك  الاستراتيجية الوطنية الجديدة.

وقال النائب أحمد العوضي دور وزارة  الخارجية  مهم في ظل التحديات مشيرا الي ما اسماه محاولة  إطفاء النار المشتعلة  في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وحضور  وزير الخارجية، وذلكو يأتي ذلك  في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السلطة التشريعية ووزارة الخارجية.

و يناقش الاجتماع مستجدات ملف حقوق الإنسان، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث أوجه التنسيق والتشبيك المشترك بين وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ في عدد من الملفات ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الدور المصري في المحافل الدولية، والتعامل مع القضايا والتقارير الحقوقية، ودعم الدبلوماسية البرلمانية.


ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الدولة المصرية على ترسيخ مقاربة شاملة ومتوازنة لملف حقوق الإنسان، تقوم على احترام الحقوق والحريات، ومراعاة الخصوصية الوطنية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

ويؤكد الاجتماع أهمية التكامل بين الدور البرلماني لمجلس الشيوخ والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها وزارة الخارجية، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي التحديات العالمية ملف حقوق الإنسان اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان

