كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية : الدبلوماسية البرلمانية تمثل أهمية كبيرة من أجل توصيل المعلومة في مخاطبة الأطراف الأخرى، مشيرا إلى أهمية تكثيف الزيارات الخارجية سواء لرئيس المجلس أو النواب.

وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي: الزيارات الخارجية تمثل أهمية كبيرة في دعم الدبلوماسية المصرية على كافة المستويات.

و أشار إلى أن وزارة الخارجية لن تتأخر في دعم الدبلوماسية البرلمانية، من خلال جميع مسؤوليها، وكذلك السفارات المصرية في الخارج.

وقال بدر عبد العاطي: :نحن لا نتكل أن الدنيا هدأت لأن الاستهداف مستمر لمصر "كل شوية يطلعولنا بحاجة"، متابعا: محتاجين نستبق "مش نستنى المصيبة وبعدين تتحرك"، مشددا على أهمية وجود دبلوماسية وقائية.

وأوضح أن الفترة المقبلة لمدة ٣ سنوات، اعتبارا من يناير المقبل، فترة مهمة في ملف حقوق الإنسان.

و أكد عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان و التضامن أن مصر تصدت لمحاولات تسيس ملف حقوق الإنسان.