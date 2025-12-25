قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التجربة الألمانية في الهيدروجين الأخضر.. "معلومات الوزراء" يصدر مجلته آفاق صناعية
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026
وزير الخارجية عن السد الإثيوبي: أي ضرر لمصر سيتبعه رد فعل دفاعا عن النفس
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية خسرت حوالي 265 خلال 24 ساعة
بقيمة 24.6 مليون جنيه.. السويس الجديدة يسترد أراضٍ بالحي الصناعي الأول
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان

وزير الخارجية يحضر اجتماع تضامن الشيوخ
وزير الخارجية يحضر اجتماع تضامن الشيوخ
فريدة على

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية : الدبلوماسية البرلمانية تمثل أهمية كبيرة من أجل توصيل المعلومة في مخاطبة الأطراف الأخرى، مشيرا إلى أهمية تكثيف الزيارات الخارجية سواء لرئيس المجلس أو النواب.

وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي: الزيارات الخارجية تمثل أهمية كبيرة في دعم الدبلوماسية المصرية على كافة المستويات.

و أشار إلى أن وزارة الخارجية لن تتأخر في دعم الدبلوماسية البرلمانية، من خلال جميع مسؤوليها، وكذلك السفارات المصرية في الخارج.

وقال بدر عبد العاطي: :نحن لا نتكل أن الدنيا هدأت لأن الاستهداف مستمر لمصر "كل شوية يطلعولنا بحاجة"، متابعا: محتاجين نستبق "مش نستنى المصيبة وبعدين تتحرك"، مشددا على أهمية وجود دبلوماسية وقائية.

وأوضح أن الفترة المقبلة لمدة ٣ سنوات، اعتبارا من يناير المقبل، فترة مهمة في ملف حقوق الإنسان.

و أكد  عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان و التضامن أن مصر تصدت لمحاولات تسيس ملف حقوق الإنسان.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الدبلوماسية البرلمانية الزيارات الخارجية النواب اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ

