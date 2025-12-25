وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم

استقبلت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية لمناقشة موقف الجهود الدبلوماسية المصرية في مواجهة ملف حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة ما أنجزته الدولة في هذا الملف في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و وضع الملف الحقوقي على المستوى الإقليمي، وقياس مدى التقدم الذي حققته الدولة فيه.

ورحب النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة بالحضور ، مؤكدا علي أن الجهد المبذول من قبل أداء وزير الخارجية في ظل أزمات وصعوبات إقليمية ودولية يشهدها العالم ودور الدبلوماسية المصرية في المشتركات الدولية وطرح القضايا.

ورحب وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي بالنواب ورئيس اللجنة ووكيل مجلس الشيوخ النائب اللواء أحمد العوضي .

وطالب وزير الخارجية بتكثيف حهود الدبلوماسية البرلمانية والاشتباك مع البرلمانات الخارجية لطرح الرؤية والقضايا المختلفة مرحبا بجهودها قائلا نطالب بتكثيف الزيارات البرلمانية .

وأوضح السفير بدر عبد العاطي جهود الدبلوماسية المصرية مؤكدا علي وجود استحقاقات هامة و دور مصر المؤثر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصه ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، خاصة أننا نري أن مصر مستهدفه ونحن نعمل جاهدين علي تعزيز دور مصر فى هذا الملف .