وزارة الثقافة تسلم الخارجية وثائق تاريخية وخرائط تعود للعصرين الخديوي والملكي

كشف الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق، تفاصيل تسليم وزارة الثقافة وزارة الخارجية وثائق تاريخية وخرائط تعود للعصرين الخديوي والملكي، قائلا: “إن هذا الأمر جاء وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.. لحفظ تراث مصر وإنتاجها الثقافي والعلمي”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن دار الكتب هي بيت الخبرة الوطني حفظ وترميم وإتاحة الوثائق، فكان لابد من التعاون المثمر بين وزارتي الخارجية والثقافة.

وتابع أن التوجيه كان ما يحتاج لترميم من هذه الوثائق والمعاهدات، وتم تقسيمها لمراحل، لافتا إلى أن المرحلة الأولي أنتهت منذ شهور، وأمس وأول أمس كان يتم البدء بالإحتفال فى تسليم المرحلة الثانية.