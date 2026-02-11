سليمان وهدان : حسين عيسى رجل اقتصاد بامتياز .. والتشكيل الوزاري يعزز الاستفادة من الخبرات

أكد سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن الدكتور حسين عيسى يُعد من الكفاءات الاقتصادية البارزة، مشيرًا إلى أن التشكيل الوزاري الجديد أتاح فرصة أكبر للدكتور مصطفى مدبولي للاستفادة من خبراته في إدارة الملف الاقتصادي.

وقال وهدان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن آلية إقرار التشكيل الوزاري تتم عبر إرسال رئيس الجمهورية خطابًا إلى رئيس مجلس النواب، يعقبه تصويت النواب على التشكيل دفعة واحدة، ثم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وهو ما تم بالفعل.



وأضاف أن البرلمان يتحمل جانبًا من مسؤولية التغيير الوزاري، في حين تبقى الحكومة مسؤولة أمام البرلمان والمواطن عن تحويل الخطط والأرقام إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشار إلى أن تولي الدكتور حسين عيسى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعكس أهمية المرحلة الاقتصادية، مؤكدًا أن وزير المالية أحمد كجوك يُعد من الكفاءات المتميزة، في ظل استقرار نقدي واضح بفضل سياسات البنك المركزي، إلى جانب وجود بنية تحتية قوية تسهم في توفير فرص عمل للشباب.



