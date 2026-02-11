شعبة العطارة: أسعار الياميش أقل من العام الماضي والزيادة في البندق والمشمش

أكد عبد الفتاح رجب العطار رئيس شعبة العطارة بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن أسعار ياميش رمضان هذا العام أقل من العام الماضي.

وقال عبد الفتاح رجب العطار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" سعر الزبيب من 200 لـ 250 جنيه والعام الماضي كان من 350 لـ 400 جنيه ، والزبيب هذا العام إنتاج محلي بالكامل ".



وتابع عبد الفتاج رجب العطار :" سعر قمر الدين يتراوح من 60 لـ 120 جنيه على حسب النوع والدرجة ".



وأكمل عبد الفتاح رجب العطار :" زيادة الأسعار متواجدة في البندق والمشمش وجوز الهند فقط وهذا بسبب زيادة الأسعار من بلد المنشأ ولا يوجد سبب محلي ".

ولفت عبد الفتاح رجب العطار :" الاستهلاك هذا العام أقل من العام الماضي بنسبة تتراوح بين 25 لـ 30 % "مضيفا:" معظم الأجيال الجديدة لا تقبل على تناول ياميش رمضان ".

