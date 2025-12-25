وزير الخارجية أمام حقوق إنسان الشيوخ: مصر محاطة بأحزمة نيران في جميع الاتجاهات

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر محاطة بأحزمة نيران من جميع الاتجاهات، قائلا إن التهديدات التي يشكلها السد الإثيوبي، وليس سد النهضة كما يطلق عليه، واضحة، والسد هو فرض إرادة من طرف واحد وأي ضرر لمصر سيتبعه رد فعل وبالتأكيد في إطار حق الدفاع عن النفس.

وأوضح السفير بدر عبد العاطي أن مصر دولة عظيمة لديها مؤسسات تقف على أرضية صلبة و لديها ديمقراطية، لافتا إلى الجهود التى حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الإنسان والشعب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وحضور وزير الخارجية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السلطة التشريعية ووزارة الخارجية.

وقال اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى صدور قانون الإجراءات الجنائية الذي اعتبره يرسخ المزيد من الحقوق والحريات.

واعتبر أن "المنظمات المشبوهة رفضت مشروع القانون"، لافتًا إلى ما وصفه بحملات استهدفت الدولة المصرية.

وأشاد العوضي بأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحًا أن جميع الزيارات التي تقوم بها اللجان المختلفة تؤكد حسن المعاملة وتقدم أوضاع مراكز التأهيل.