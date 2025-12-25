قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عبد الهادي القصبي: وزير الخارجية يتمتع بذكاء شديد يوظفه لصالح الدولة المصرية

فريدة محمد

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عبد الهادي القصبي إن وزير الخارجية ، الدكتور بدر عبد العاطي، يتمتع بصفات متعدده تمكنه من توظيف دور الوفود البرلمانية لصالح الدولة المصرية، مشددًا على تمتعه بذكاء شديد يدرس ملفات الدولة التي يعمل بها وحافظ بالاسم كل شخصية موجودة في الدولة وملفاتها ومن يعمل ضد الدولة المصرية ومن يعمل لصالحها. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اليوم، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ووكيل مجلس الشيوخ، اللواء أحمد العوضي، ورئيس لجنة الشئون الخارجية الدكتور محمد كمال. 

كان بدر التقى الأعضاء في جلسة ودية قبيل بدء اللجنة، وقال في كلمته إن الدولة المصرية تتعرض لاستهداف واضح.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية (الإخوان المسلمين) تترصد لمصر، ما يستوجب المبادرة المستمرة بالنشاط والحركة والسفر.

وشدد على أن اللقاءات المباشرة تظل الأداة الأهم لتوضيح حقيقة الدور المصري على الساحة الدولية.

وأوضح عبد العاطي أهمية الفترة المقبلة التي تمثل أهمية لملف حقوق الإنسان. وقال إن مصر عادت بقوة إلى مجلس حقوق الإنسان مع بداية العام الجديد، بعد حصولها على عضويته بأغلبية كاسحة، في ظل قيادة حكيمة وتنفيذ متواصل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت وزيى الخارجية إلى التنسيق الدائم مع البرلمان ونواب الشعب، مؤكدًا أن الدولة مقبلة على استحقاق مهم يتمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مشددًا على أن نجاحها لا يستقيم دون دور الحكماء داخل مجلس الشيوخ، باعتبار أعضائه صوتًا نابضًا للمواطن في الشارع.

كما أشار إلى أن التعاون بين الحكومة والمجلس يتم في إطار تكاملي يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مسار حقوق الإنسان.

وأوضح أن التعاون يتم مع جميع الأعضاء باختلاف انتماءاتهم مشيرا إلى أهمية ومصداقية دور المعارضة في توضيح الصورة والموقف المصري، مستشهدا بدور النائب ضياء الدين داود.

