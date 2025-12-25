وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة

أكد السفير بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في الفترة المقبلة.

وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ اليوم : أن وزارة الخارجية تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية و التي تتطلب نشاط و حركة و سفر ،فضلا عن اللقاءات المباشرة .

و أشار وزير الخارجية قائلا : “نحن الأن في فترة شديدة الأهمية ، مؤكدا أهمية ملف حقوق الإنسان و الاستحقاقات المتعلقة به ، لافتا إلي دور اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان ، مؤكدا على التنسيق مع نواب الشعب في كل الاستحقاقات بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية الجديدة”.

و قال النائب أحمد العوضي دور وزارة الخارجية مهم في ظل التحديات ، مشيرا إلى ما اسماه محاولة إطفاء النار المشتعلة في المنطقة.

وتجتمع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم ،بحضور وزير الخارجية.

و يناقش الاجتماع مستجدات ملف حقوق الإنسان، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث أوجه التنسيق والتشبيك المشترك بين وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ في عدد من الملفات ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الدور المصري في المحافل الدولية، والتعامل مع القضايا والتقارير الحقوقية، ودعم الدبلوماسية البرلمانية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الدولة المصرية على ترسيخ مقاربة شاملة ومتوازنة لملف حقوق الإنسان، تقوم على احترام الحقوق والحريات، ومراعاة الخصوصية الوطنية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

ويؤكد الاجتماع أهمية التكامل بين الدور البرلماني لمجلس الشيوخ والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها وزارة الخارجية، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.