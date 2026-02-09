مايسترو منتخب العراق يزور متحف الزمالك.. شاهد

استضاف نادي الزمالك، اللاعب العراقي المخضرم ونجم وسط الميدان نشأت أكرم، المعروف بلقب "مايسترو العراق وبكل آسيا"، في زيارة خاصة لمتحف النادي برفقة كابتن أمير عزمي مجاهد، حيث استعرض اللاعب مسيرته الحافلة وبطولاته الكبيرة.

وكشف نشأت أكرم، خلال زيارته، عن أن نادي الزمالك حاول التعاقد معه لأكثر من 6 سنوات، بين 2007 و2013؛ إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، بسبب تعقيدات مالية، ومبالغات الأندية الأخرى في قيمة انتقال اللاعب، ما حال دون انضمامه للفريق في تلك الفترة.

وجاءت زيارة نشأت أكرم، كفرصة للاحتفاء بإسهاماته الكبيرة في كرة القدم العراقية والآسيوية، وللتواصل مع جماهير الزمالك، ومشاركة ذكرياته ومسيرته المميزة مع اللاعبين والمسؤولين في النادي.