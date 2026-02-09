أحمد عزمي يكشف لـ صدى البلد سر فقدان وزنه بسبب مسلسل حكاية نرجس

تحدث الفنان أحمد عزمي، عن كواليس مشاركته في مسلسل حكاية نرجس، مع الفنانة ريهام عبد الغفور، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2026.

وقال أحمد عزمي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إنه فقد 5 كيلو جرام من وزنه بسبب متطلبات شخصيته في مسلسل حكاية نرجس، وذلك بعدما قام بعمل رجيم خاص.

وقال أحمد عزمي: «عملت رجيم لأن أنا في مسلسل حكاية نرجس بعمل شخصية راجل سواق غلبان فكان لازم أنزل في الوزن، والحمد لله نزلت 5 كيلو الفترة اللي فاتت كنت 73 كيلو وبقيت 68».

وحول رأيه في مسلسلات الـ 15 حلقة، قال أحمد عزمي: «كل عمل له موضوع بيفرض عدد حلقاته أو يسمح بأن الحدوثة تتحكي في 30 حلقة أو تتحكي في 15 أنا كنت محظوظ أنه الحمد لله السنتين اللي فاتوا كانت أعمال 15 حلقة .. وهي أعمال بيبقى لما الموضوع بيبقى مركز والأحداث سريعة أنت ما بتفقدش الجمهور ولا لحظة أحياناً في الأعمال الثلاثين حلقة بيبقى في جزء كده الناس بتروح منك شوية.. فإن شاء الله بإذن الله الأعمال الثلاثين تتعمل والـ 15 والعشرة والخمسة يتعاملوا برضو وكل عمل بيفرض على صناعه عدد حلقاته».

مسلسل حكاية نرجس

مسلسل «حكاية نرجس» من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، أحمد عزمي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الحكايات الدرامية خلال سباق رمضان 2026.