وزير الخارجية عن السد الإثيوبي: أي ضرر لمصر سيتبعه رد فعل دفاعا عن النفس

قال د بدر عبد العاطي و زير الخارجية مصر دولة عظيمة لديها مؤسسات تقف على أرضية صلبة و لديها ديمقراطية و ترفع من شأن حقوق الإنسان ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وحضور وزير الخارجية، و يأتي ذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السلطة التشريعية ووزارة الخارجية.

وأكد أن مصر محاطة بأحزمة نيران في جميع الاتجاهات ، مشيرا إلى التهديدات التي يشكلها السد الإثيوبي و ليس سد النهضة ، موضحا أن هذا السد فرض إرادة من طرف واحد و أي ضرر لمصر سيتبعه رد فعل وبالتأكيد في إطار حق الدفاع عن النفس.

و من جانبه أكد و زير الخارجية على الأهمية التي تعطيها مصر لملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الأنسان و الشعب المصري

ومن جانبه أكد د عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان و التضامن على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.