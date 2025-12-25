بقيمة 24.6 مليون جنيه.. السويس الجديدة يسترد أراضٍ بالحي الصناعي الأول

تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إجراءات استرداد عدد من قطع الأراضي بالحي الصناعي الأول، وذلك لعدم ثبوت الجدية وعدم الالتزام بشروط التخصيص.

وأسفر ذلك عن تمكن جهاز مدينة السويس الجديدة من استرداد أراضٍ بقيمة تقديرية بلغت نحو 24.6 مليون جنيه.

في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإعادة طرحها بما يخدم خطط التنمية والاستثمار بالمدينة.



ويأتى ذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وحسن إدارتها، وبالتنسيق والدعم من قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير.



وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، استمرار المتابعة الدورية لأراضي الدولة داخل نطاق مدينة السويس الجديدة، والتعامل بكل حسم مع حالات المخالفة لشروط التخصيص وكراسة الشروط واللائحة العقارية، بما يضمن إعادة توجيه الأراضي للمستثمرين الجادين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدينة.

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمراجعة موقف الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.