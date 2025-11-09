الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح

أكد القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي أن هناك مترشح فى دائرة قسم مطروح تنازل عن الترشح بعد مواعيده الرسمية وقبلتها الهيئة ولكن كان قد تم طباعة أوراق الاقتراع باسمه وتم وضع لاصق عليه بكونه متنازل.

تنازل مرشح في مطروح

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد جابت دوريات أمنية أنحاء المحافظة لمراجعة جاهزية مقار ولجان انتخابات مجلس النواب ، والتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستقبال الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية خاصة في اللجان ذات الكثافات العددية الكبرى.

وتضمنت الخطة استقبال وتأمين 6.5 مليون ناخب، موزعين على 12 دائرة عامة تضم 386 مقرًا انتخابيًا و775 لجنة فرعية، حيث تم رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى استعدادًا للانتخابات.

وكثفت مديرية أمن الجيزة من الانتشار الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وانتشر رجال المرور بخطة مدروسة أعلى كافة الطرق والمحاور المؤدية لها لتيسير وصول الناخبين للجان مع الحفاظ على حركة المرور ومنع الكثافات أو التكدسات في الطرق المؤدية للجان ، مع الدفع بقوات التدخل السريع، مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة.

وتضمنت خطة التأمين أيضاً تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة؛ لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية، ومحيط اللجان الانتخابية، للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.