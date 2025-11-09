الداخلية تكشف حقيقة محاولة تخدير طفل في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بمحاولة تخدير طفل وخطفه بالمنيا.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (بالمعاش – مقيم بمحافظة المنيا ) .

وبمواجهته قرر أنه حال سيره بدائرة قسم شرطة أول المنيا ممسكاً بيده "سواك" قام بالإحتكاك بأحد الأطفال دون قصد منه ، كما تم تحديد الطفل المذكور ، وبسؤاله قرر بشعوره بحالة إعياء لإعتقاده بقيام الأول بوخزه بإبرة مخدرة حال إصطدامه به ، وبسؤال أهليته قرروا بقيامهم بالتوجه به لإحدى المستشفيات وتبين أن الطفل بحاله صحية جيدة ولم يتخذوا أية إجراءات قانونية.

وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) ، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو بغرض التوعية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.