تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام

أجلت محكمة جنايات 15 مايو ، محاكمة ممرضة أشعلت النيران عمدًا داخل 7 غرف رعاية مركزة بمستشفى حلوان العام لـ جلسة 13 نوفمبر لسماع أقوال الشهود.



وحملت القضية رقم 33 لسنة 2025 حصر تحقيق حلوان الكلية، والمقيدة برقم 1893 لسنة 2025 كلي حلوان، وأُجريت التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار هشام رأفت، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية.



و تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عاجلًا من إدارة مستشفى حلوان العام، يفيد باندلاع حريق محدود داخل قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

وانتقلت قوات الإطفاء والإنقاذ مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما تم فرض كردون أمني واسع بمحيط المستشفى، وتخصيص مسارات إخلاء لتأمين نقل المرضى إلى مناطق آمنة داخل المبنى.