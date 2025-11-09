قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ عصام فريد برئاسة مجلس الشيوخ

الزيارة
الزيارة
إسلام دياب

في إطار تعزيز أواصر التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، قام المستشار الدكتور/ حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، بزيارة رسمية للمستشار/ عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة فوزه بثقة أعضاء المجلس، وانتخابه لرئاسة مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الجديد، لمدة خمس سنوات قادمة.

وحضر اللقاء من جانب مجلس الشيوخ، المستشار الدكتور/ أحمد الغنام، أمين عام المجلس.

كما رافق رئيس هيئة قضايا الدولة خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة، وهم :

* المستشارة/ مشيرة محمد، نائب رئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى للهيئة.
* المستشار/ شريف زوين، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شئون الأعضاء.
* المستشار/ أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.
* المستشار/ أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى.
* المستشار/ محمد عامر، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شئون المقرات.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الشيوخ، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسيرة العمل الوطني.

وقد أعرب المستشار الدكتور/ حسين مدكور عن خالص التهنئة لسيادة الرئيس، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهامه، ولمجلس الشيوخ دوام التقدم والرقى تحت قيادته.

وفى ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.

هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة مجلس الشيوخ

