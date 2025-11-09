الداخلية تعلن مقتل عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة أسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة ، سبق الحكم عليهما بالسجن فى جنايات أبرزها "مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة "أسوان" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (783,5 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو ، هيدرو ، هيروين" – 100 ألف قرص مخدر – 86 قطعة سلاح نارى متنوعة - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (105 ) مليون جنيه.