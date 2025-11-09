تطور مثير في بلاغ الموسيقار عاطف إمام ضد نقيب الموسيقيين

شهدت أزمة الموسيقار عاطف إمام عميد معهد الموسيقى السابق والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين تطورا مثيرا بعد أيام من بلاغ عاطف ضد النقيب واتهامه بعرقلة القانون.

كان الموسيقار عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى السابق ورئيس لجنة الخدمات داخل النقابة، تقدم ببلاغ رسمي ضد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، متهمًا إياه بعرقلة الإجراءات القانونية ومنعه من ممارسة حقه في الاستئناف على قرار صادر عن مجلس التأديب، حيث أحيل إلى مجلس التأديب ورفض النقيب تسليمه صورة من قرار المجلس، فضلًا عن حجب النقابة للقرار دون وجه حق.

وقال المستشار فهد مرزوق دفاع الموسيقار عاطف إمام إنهم سيتوجهون إلى نقابة الموسيقيين بعد قليل للتقرير بالطعن بالاستئناف والحصول على صورة رسمية من قرار المجلس.

كان البلاغ الذي حمل الرقم 3514 لسنة 2025 إداري عابدين، اتهم مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بحجب قرار صادر عن مجلس التأديب، ما حال دون تمكين موكله من الطعن بالاستئناف، وهو ما اعتبره “منعًا من ممارسة حق قانوني أصيل” يكفله القانون المصري واللوائح الداخلية للنقابة.

وفي تفاصيل البلاغ، أشار مرزوق إلى أن موكله تعرّض لتجاوزات إدارية متكررة، أبرزها تعطيل وصول القرار التأديبي إليه في الوقت القانوني المناسب، ما يُعد إخلالًا بمبدأ الشفافية ويطرح علامات استفهام حول آلية إدارة الملفات القانونية داخل النقابة.