الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاريح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور

اضطلعت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بإطلاق خدمة vip إكسبريس "الاختيارية" داخل ديوان الإدارة من خلال صالة مجهزة لاستقبال المواطنين طالبى الخدمة ، عقب إصدار تصريح عمل (كارت مميكن ID) وإستلامه خلال ساعة واحدة من إجراءات التقديم.

يأتى ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

وذلك فى إطار السياسة العامة التى تتبناها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين والأجانب وتقديم خدمات مميزة ولائقة لهم والعمل على الارتقاء بالأداء فى كافة القطاعات ومواكبة التطور التكنولوجى من خلال تطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة تيسيراً وتسهيلاً على طالبيها.