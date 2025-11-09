تأجيل جلسة محاكمة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بالنزهة

أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بالنزهة إلى جلسة 15 نوفمبر الجاري.

سرقة أموال ومشغولات ذهبية

كانت مباحث قسم شرطة النزهة تلقت بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتعرضها لسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقتها، بدائرة القسم، ولا تعرف من وراء ارتكاب الواقعة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين سلامة جميع منافذ ومداخل الشقة، وعدم وجود ثمة بعثرة فيها، ما يدل على أن الجاني معه مفتاح الشقة.

تحفظت قوات الأمن على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وبتفريغها تبين أن خادمة بالشقة وراء ارتكاب الواقعة، حيث استغلت عدم وجود صاحبة الشقة وسرقت مبلغا ماليا وبعض المشغولات الذهبية.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.