أطعمة صحية تسبب أضرارًا عند تناولها في توقيت خاطئ..استشاري توضح |فيديو

حذّرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، من تقديم بعض الأطعمة للأطفال في سن مبكرة، حيث قد تسبب مشاكل صحية.

وأكدت خلال مداخلة ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن العسل لا يجب تقديمه للأطفال أقل من عام، لأنه قد يحتوي على بكتيريا لا يستطيع الجهاز الهضمي للرضع التعامل معها، مما قد يؤدي إلى التسمم.

وأضافت أن إدخال الأطعمة للأطفال يجب أن يبدأ بعد عمر 6 أشهر، وبكميات قليلة وتدريجية، لأن الجهاز المناعي لا يكتمل قبل هذا العمر، ما قد يعرّض الطفل للحساسية، خاصة مع أطعمة مثل الفول السوداني.

نصائح للبالغين:

بالنسبة للبالغين، أشارت عبد الوهاب إلى ضرورة الانتباه لتوقيت تناول بعض الأطعمة. فشرب الحليب على معدة فارغة قد يزيد من حموضة المعدة، بينما يُنصح كبار السن بالاكتفاء بنصف كوب يوميًا أو استبداله ببدائل مثل حليب جوز الهند.

أطعمة يجب تجنبها قبل النوم:

نصحت عبد الوهاب بعدم تناول المكسرات والأفوكادو في المساء، لأنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن وترسب الدهون في الجسم، رغم كونها أطعمة صحية عند تناولها في أوقات مناسبة خلال اليوم.

أهمية التوقيت والكمية

أكدت استشاري التغذية أن العمر والحالة الصحية والكمية تلعب دورًا أساسيًا في الاستفادة من الغذاء، مشددة على أن اتباع التوقيت الصحيح لكل نوع من الأطعمة يساعد على تعزيز الصحة وتجنب المشكلات الهضمية والوزنية.