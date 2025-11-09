القبض على شخص بحوزته 22 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أكثر من 22 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح قيام (عاطل – مقيم بمطروح) بالإتجار فى السجائر المهربة جمركياً.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملاكى – بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة سيوة ، وبحوزته (أكثر من 22 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركياً) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.