حبس عاطل 6 أشهر بتهمة التسول في القاهرة

عاقبت محكمة جنح روض الفرج، عاطل بالحبس 6 شهور، بتهمة التسول واستخدام الأطفال في ممارسة نشاطها الإجرامي.



تفاصيل الواقعة

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، ضبطت عاطلا لقيامه باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول بطريقة إلحاحية واستجداء المارة، وسرقة المواطنين.



وتأتي هذه الضربة الأمنية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي تستهدف فئة الأطفال وتهدد أمنهم وسلامتهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وتسليم الأطفال إلى أهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.