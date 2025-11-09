متهم بحيازة «حشيش» بمطار القاهرة.. تفاصيل نظر أولى جلسات محاكمة عاطل يوم 13 نوفمبر

حدّدت الجهات المختصة بالقاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر بمطار القاهرة وذلك يوم 13 نوفمبر الجاري.

وجاء في أمر الإحالة المتهم، أنه في غضون أغسطس الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة، حاز وأحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

وكشف أمر الإحالة، أنه وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات سرية تفيد بحيازة المتهم لمواد مخدرة أثناء عودته على متن رحلة قادمة من إحدى الدول العربية، وعلى الفور تم إعداد كمين أمني وبتفتيش حقائب المتهم عثر بحوزته على 3 سجائر إلكترونية وأكياس صغيرة تحتوي على جوهر الحشيش المخدر، إضافة إلى أداة بها آثار من ذات المادة.