نهاية الثــ.ـأر.. مصرع شخص وإحالة أوراق 4 إلى فضيلة المفتي

تصدر محكمة جنايات ثالث مدينة نصر، اليوم الأحد، الحكم على 4 متهمين، بعد إحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي فى اتهامهم بقتل شخص بسبب الثأر فى مدينة نصر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدى أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزى، وأمانة سر طارق فتحى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5865 لسنة 2025 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهمين "سلامة .ج" 18 سنة، عامل، و"سعد . خ" 23 سنة، عامل، و"محمد .ح" 28 سنة، عامل، و"عمار. ح" 27 سنة، عامل، في يوم 23 فبراير 2025، قتلوا عمدا المجني عليه "إسلام جمعة" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه ، ولتنفيذ مبتغاهم الشيطاني، استعانوا خسة بصديقه - المتهم الثالث - لاستدراجه تحيلاً إلى وحدة سكنية بضاحية عين شمس - نظير مبلغ مالي - حيثما مكن المتهمين الأول والثاني مترقبان وصوله لتنفيذ جريمتهم، وما أن وصل المجنى عليه رفقة المتهم الثالث حتى ناوله الأخير - غدّراً - عقاراً طبياً "مخدراً"، فخارت قواه وسقط مغشياً عليه، فتمكنوا بتلك الوسيلة من اصطحابه عنوة إلى محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الرابع اصطحبهم بسيارته إلى مكان الواقعة، واستجلبوا سلاحاً أبيضاً (سكيناً) ، ثم حملوه وتزودوا به، وراحوا ينفذون ما دبروا بأن أسجوه أرضاً على ظهره وأحكم الثاني والثالث قيد حركته ليمكنوا الأول من نحر عنقه، فأحدثوا به اصابته الذبحية بمقدم العنق والتي أودت بحياته، ثم لاذوا بالفرار هرباً.