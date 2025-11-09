قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 سيناريوهات .. كيف يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الـ 32 بكأس العالم؟
القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى
كنت ألعب مع الأولاد.. منى زكي تتحدث عن طفولتها وحبها للحواوشي أثناء السفر
«الغندور» يُشيد بكباتن الزمالك والأهلي: عمر جابر والشناوي شخصيات محترمة
صديقتي نصحتني بالـ «شد».. منى زكي تكشف سر رفضها اللجوء لعمليات التجميل وتتعامل مع تقدّم العمر
خوان بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري | تفاصيل
ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد
آلاء لاشين تكشف كواليس «قصر الباشا»: قصة جديدة على السينما المصرية |فيديو
عاجل.. مدفعية الاحتلال تجدّد استهداف خانيونس وغزة استمرارًا للخروقات الإسرائيلية
مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف
أكن لهم كل الاحترام .. باسم مرسي يكشف حقيقة كره جماهير الأهلي له
بحضور عالمي ملكي .. انطلاق فعاليات «مانحي الأمل العالمية» في متحف الحضارة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نهاية الثــ.ـأر.. مصرع شخص وإحالة أوراق 4 إلى فضيلة المفتي

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
إسلام دياب

تصدر محكمة جنايات ثالث مدينة نصر، اليوم الأحد، الحكم على  4 متهمين، بعد إحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي فى اتهامهم بقتل شخص بسبب الثأر فى مدينة نصر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدى أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزى، وأمانة سر طارق فتحى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5865 لسنة 2025 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهمين "سلامة .ج" 18 سنة، عامل، و"سعد . خ" 23 سنة، عامل، و"محمد .ح" 28 سنة، عامل، و"عمار.  ح" 27 سنة، عامل، في يوم 23 فبراير 2025، قتلوا عمدا المجني عليه "إسلام جمعة" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه ، ولتنفيذ مبتغاهم الشيطاني، استعانوا خسة بصديقه - المتهم الثالث - لاستدراجه تحيلاً إلى وحدة سكنية بضاحية عين شمس - نظير مبلغ مالي - حيثما مكن المتهمين الأول والثاني مترقبان وصوله لتنفيذ جريمتهم، وما أن وصل المجنى عليه رفقة المتهم الثالث حتى ناوله الأخير - غدّراً - عقاراً طبياً "مخدراً"، فخارت قواه وسقط مغشياً عليه، فتمكنوا بتلك الوسيلة من اصطحابه عنوة إلى محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الرابع اصطحبهم بسيارته إلى مكان الواقعة، واستجلبوا سلاحاً أبيضاً (سكيناً) ، ثم حملوه وتزودوا به، وراحوا ينفذون ما دبروا بأن أسجوه أرضاً على ظهره وأحكم الثاني والثالث قيد حركته ليمكنوا الأول من نحر عنقه،  فأحدثوا به اصابته الذبحية بمقدم العنق والتي أودت بحياته، ثم لاذوا بالفرار هرباً.

محكمة جنايات ثالث مدينة نصر مفتى الجمهورية الثأر قتل شخص إحالة للمفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

جايين من بني سويف.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالكريمات

ترشيحاتنا

المصريين فى الخارج خلال الانتخابات

إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا فى ثاني وآخر أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج

قنصل مصر في ميلانو: إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب

قنصل مصر في ميلانو: إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب

جانب من الفاعليات

جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الطالب المثالي لعام 2025

بالصور

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

فيديو

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد