اندلع حريق داخل العمارة رقم 264 بمنطقة حي الفيروز، نطاق مدينة بورفؤاد، نتيجة حدوث ماس كهربائي، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان، وجرى إخطار الجهات المعنية للتعامل مع الموقف.



أسفر الحريق عن إصابة طفلين ووالدتهما باختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى بورفؤاد لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، دون تسجيل إصابات خطيرة حتى الآن.



وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد

انتقلت قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، كما دفعت جهات الطوارئ بالغاز والكهرباء ومجلس المدينة بفرقها، وتمت السيطرة على الحريق وتأمين العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجدد الاشتعال.