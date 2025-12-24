محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم الكفاءات وتحفيز العاملين

كرم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، عددًا من مديري المديريات، ورؤساء الأحياء، والقائمين على عدد من المشروعات بالمحافظة، إلى جانب العاملين المتميزين بالديوان العام والأحياء والمديريات، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء مهامهم، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ورؤساء الأحياء، ومديري الإدارات والمديريات المختلفة، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب العاملين والموظفين المكرمين.

محافظ بورسعيد يكرم عددًا من مديري المديريات ورؤساء الأحياء والقائمين على عدد من المشروعات بالمحافظة

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أن هذا التكريم يأتي إيمانًا بدور العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي نجاح، مشيرًا إلى أن الموظف المجتهد والمخلص يمثل نموذجًا يُحتذى به في الانضباط وتحمل المسؤولية.

وأضاف اللواء محب حبشي: «نحرص على تكريم النماذج المشرفة التي تؤدي عملها بإخلاص، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وهي مناسبة وطنية عزيزة تعكس تاريخ بورسعيد النضالي والمشرف».

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة مستمرة في دعم الكفاءات وتحفيز العاملين، إيمانًا بأن تحسين الأداء المؤسسي يبدأ من تقدير الجهد المتميز، متمنيًا التوفيق للجميع في مواصلة مسيرة البناء والتنمية.