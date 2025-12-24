قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم الكفاءات وتحفيز العاملين

محافظ بورسعيد يكرم عددًا من مديري المديريات ورؤساء الأحياء والقائمين على عدد من المشروعات بالمحافظة
محافظ بورسعيد يكرم عددًا من مديري المديريات ورؤساء الأحياء والقائمين على عدد من المشروعات بالمحافظة
محمد الغزاوى

كرم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، عددًا من مديري المديريات، ورؤساء الأحياء، والقائمين على عدد من المشروعات بالمحافظة، إلى جانب العاملين المتميزين بالديوان العام والأحياء والمديريات، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء مهامهم، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ورؤساء الأحياء، ومديري الإدارات والمديريات المختلفة، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب العاملين والموظفين المكرمين.

محافظ بورسعيد يكرم عددًا من مديري المديريات ورؤساء الأحياء والقائمين على عدد من المشروعات بالمحافظة

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أن هذا التكريم يأتي إيمانًا بدور العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي نجاح، مشيرًا إلى أن الموظف المجتهد والمخلص يمثل نموذجًا يُحتذى به في الانضباط وتحمل المسؤولية.

وأضاف اللواء محب حبشي: «نحرص على تكريم النماذج المشرفة التي تؤدي عملها بإخلاص، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وهي مناسبة وطنية عزيزة تعكس تاريخ بورسعيد النضالي والمشرف».

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة مستمرة في دعم الكفاءات وتحفيز العاملين، إيمانًا بأن تحسين الأداء المؤسسي يبدأ من تقدير الجهد المتميز، متمنيًا التوفيق للجميع في مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

بورسعيد محافظة بورسعيد المشروعات محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

سيارات معدلة

برعاية الشباب والرياضة.. اختيار المركبات المشاركة في أكبر حدث للسيارات المعدلة بمصر

أرخص 5 تابلت في مصر 2025

لن تصدق الأسعار.. أرخص 5 تابلت في مصر 2025

جاجوار

جاجوار تعلن إنتاج آخر سيارة بنزين في تاريخها

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد