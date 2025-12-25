أعلنت سلطات تشرنيهف الأوكرانية، مقتل مدني وإصابة آخرين في قصف روسي على المقاطعة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقالت السلطات الروسية في منطقة كراسنودار، حيث يقع ميناء تيمريوك جنوب غرب روسيا، إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلتي نفط، ما أسفر عن اشتعال النيران بهما.

وذكرت السلطات أن ألسنة اللهب تغطي مساحة تقارب 4000 كيلومتر مربع.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تهنئة إلى الشعب الأوكراني عشية عيد الميلاد، مؤكدا أن بلاده تحيي هذه المناسبة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.







