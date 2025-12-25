قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلاً جديداً  رفع كفاءة الكوادر البشرية بالتربية والتعليم .

حيث أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا رسميا ينص على إلزام جميع الإدارات المركزية والإدارات العامة بديوان عام الوزارة بالحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المركزية لشئون المعلمين قبل عقد أي تدريب أو ورشة عمل أو لقاء تثقيفي أو برامج اثرائية ، سواء كانت داخلية أم بالتعاون مع جهات خارجية لضمان تحقيق التنسيق الفعال بما يضمن تكامل البرامج التدريبية والتثقيفية مع الاستراتيجية العامة للوزارة ، وتوحيد المناهج التدريبية ، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على قيام الإدارة المركزية لشئون المعلمين بمراجعة واعتماد الخطط التدريبية ، وتقديم الدعم الفني اللازم ، وكذا القيام بمهام المتابعة الدورية لتنفيذ البرامج التدريبية أو ورش العمل أو اللقاءات التنويرية أو التثقيفية أو الاثرائية أو الندوات لضمان تحقيق النتائج المرجوة والمساهمة الفعالة في تطوير الآداء المهني للكوادر التربوية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من الرؤية الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرامية إلى الارتقاء المستمر بالمنظومة التعليمية ، وتأكيدا على أن الاستثمار في العنصر البشري هو حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة ، وحرصا على رفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها المهنية ، بما ينعكس إيجابا على وجود العملية التعليمية .، وفي ضوء البرامج التدريبية والتنفيذية بمختلف أنواعها تعد احدى الوسائل الرئيسية لتحقيق ذلك ونظرا لضرورة تنظيم توجيد جهود التدريبات وتكاملها بما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة 

أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر


وعلى جانب آخر .. كان قد كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أرقام هامة تكشف تفاصيل الخريطة التعليمية في مصر في الوقت الحالي ، وشملت هذه الأرقام ما يلي :

  •  الوزارة تتحمل مسؤولية 25 مليونًا و700 ألف طالب في المدارس
  •  طلبة المدارس الحكومية يمثلون نسبة 87% من إجمالي الطلبة في المدارس
  • كثافات الفصول : لا يوجد فصل في مصر به أكثر من 50 طالبًا
  • تم نقل طلاب 4700 مدرسة ذات كثافات مرتفعة إلى مدارس في محيط كيلومتر لتقليل الكثافات
  •  نسب الحضور في محافظات الوجه البحري تفوق الـ 90%
  •  تتراوح نسب الحضور في مدارس الصعيد ما بين 80 إلى 85%
  •  محافظتي القاهرة والجيزة تسجلان أقل نسب حضور
  •  92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بنظام شهادة البكالوريا المصرية
  • لدينا 69 مدرسة مصرية يابانية وسنقترب من 100 مدرسة العام المقبل
  • لدينا أكثر من 160 ألف معلم حصة ولا توجد مدرسة في مصر بها عجز في معلمي المواد الأساسية
  • عجز المعلمين كان قد وصل إلى 469 ألف معلم، وتم القضاء على العجز بحلول فنية
  •  عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاليًا يصل إلي 115 مدرسة
  • سيتم إنهاء الفترة المسائية بكافة المدارس الابتدائية في سبتمبر 2027
  • تم مد فترة الدراسة إلى 31 أسبوعًا «173 يومًا» بعد أن كانت 23 أسبوعًا «116 يومًا»
وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم المعلمين

