قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلاً جديداً رفع كفاءة الكوادر البشرية بالتربية والتعليم .

حيث أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا رسميا ينص على إلزام جميع الإدارات المركزية والإدارات العامة بديوان عام الوزارة بالحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المركزية لشئون المعلمين قبل عقد أي تدريب أو ورشة عمل أو لقاء تثقيفي أو برامج اثرائية ، سواء كانت داخلية أم بالتعاون مع جهات خارجية لضمان تحقيق التنسيق الفعال بما يضمن تكامل البرامج التدريبية والتثقيفية مع الاستراتيجية العامة للوزارة ، وتوحيد المناهج التدريبية ، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على قيام الإدارة المركزية لشئون المعلمين بمراجعة واعتماد الخطط التدريبية ، وتقديم الدعم الفني اللازم ، وكذا القيام بمهام المتابعة الدورية لتنفيذ البرامج التدريبية أو ورش العمل أو اللقاءات التنويرية أو التثقيفية أو الاثرائية أو الندوات لضمان تحقيق النتائج المرجوة والمساهمة الفعالة في تطوير الآداء المهني للكوادر التربوية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من الرؤية الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرامية إلى الارتقاء المستمر بالمنظومة التعليمية ، وتأكيدا على أن الاستثمار في العنصر البشري هو حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة ، وحرصا على رفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها المهنية ، بما ينعكس إيجابا على وجود العملية التعليمية .، وفي ضوء البرامج التدريبية والتنفيذية بمختلف أنواعها تعد احدى الوسائل الرئيسية لتحقيق ذلك ونظرا لضرورة تنظيم توجيد جهود التدريبات وتكاملها بما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر



وعلى جانب آخر .. كان قد كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أرقام هامة تكشف تفاصيل الخريطة التعليمية في مصر في الوقت الحالي ، وشملت هذه الأرقام ما يلي :