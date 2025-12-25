قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

درسناه قانونياً ومجلس النواب موافق عليه| وزير التعليم ينفي"عدم دستورية" نظام البكالوريا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية في نظام البكالوريا المصرية

 وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن تطبيق نظام سداد رسوم تقدر بـ 200 جنيه في حالة تعدد فرص الامتحان في نظام البكالوريا المصرية ، فهذا الأمر تمت دراسته قانونيًا، وصدر به قانون من مجلس النواب، موضحًا أن طالب البكالوريا المصرية لديه فرصتان لدخول الامتحان في السنة الدراسية الواحدة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : أن نظام البكالوريا المصرية يعد نظامًا شبيهًا بأنظمة الـ IG وIB، ومتوافقًا مع الأنظمة الدولية، حيث يمنح الطالب عدة فرص لدخول الامتحان، ويمنحه فرصة دخول الامتحان للتحسين، بالإضافة إلى أن الطالب يدرس في نظام البكالوريا عدد مواد أقل

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التأخير في تطبيق قرار نظام البكالوريا المصرية كان سيتسبب في استمرار معاناة مئات الآلاف من الطلبة من النظام الموجود.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن قرار تطبيق البكالوريا المصرية وكافة قرارات الوزارة يتم بناؤها عبر خطوات مدروسة ودراسات لمركز البحوث التربوية، موضحًا أن نظام البكالوريا تم إقراره عقب حوار مجتمعي ضم وزراء سابقين وأساتذة جامعات وكليات التربية، ومهتمين بالتعليم، بالإضافة إلى الاجتماع بـ 2500 مدير مدرسة ثانوية لساعات طويلة، موضحًا أن الجدل الأكبر كان حول إدخال مادة التربية الدينية في المجموع أو لا.

مسارات نظام البكالوريا المصرية

وعن مسارات نظام البكالوريا المصرية، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب يدرس 3 مواد ثابتة، و3 مواد تخصصية يتم اختيارها حسب المسار

أما عن مواد المستوى الرفيع في نظام البكالوريا المصرية ، فقد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد الإجبارية في المستوى الرفيع مقررة في المسار أو التخصص، وتم تسميتها بالمستوى الرفيع لفصل الاسم، ويكون مستوى المنهج بها متقدمًا بعض الشيء.
 

وعن مناهج ومواد البكالوريا المصرية ، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الاختلافات بسيطة بينها وبين مواد الثانوية العامة العادية ، قائلًا: هي نفس المواد ونفس المناهج، والمفاهيم العلمية واحدة «مفيش فيزياء جديدة»، والاختلاف الجذري بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية يتمثل في وجود «فرصة واحدة» في الثانوية العامة مقابل عدة فرص امتحانية في البكالوريا.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم نظام البكالوريا المصرية البكالوريا المصرية البكالوريا

