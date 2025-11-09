إحالة 4 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة بالأميرية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 4 عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة أسلحة نارية أعدوها للتشاجر معا بسبب خلاف حول حيازة جراج بمنطقة الأميرية.

تفاصيل القضية

وكانت مديرية أمن القاهرة،رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن توعد أحد الأشخاص لآخرين بالاعتداء عليهم وتهديدهم بالإيذاء لخلافات حول حيازة جراج كائن بمنطقة الأميرية بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 /9/ 2025 تلقى قسم شرطة الأميرية بالقاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشقاء "من بينهم الشخص الظاهر بمقطع الفيديو")، وطرف ثان: (أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم على حيازة جراج دراجات نارية "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم، وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.