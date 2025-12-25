قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب

يواصل المصريون بالخارج التصويت لليوم الثاني على التوالي والأخير التصويت بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بأمر الهيئة الوطنية للانتخابات، بانتخابات مجلس النواب 2025.


قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، «أبناء مصر الكرام إن المواقف التي تتطلب تواجدهم أنه يمكن التعويل عليهم دائمًا، وأن الرهان عليهم لا يمكن أبدا لن يخيب فهم الأصل والأساس والسند، إن الشعب المصري الذي يختزن آلاف السنين من الحكمة والحضارة ويمتلك وعيًا كبيراً بين الشعوب لم يحدث أن خذل بلاده قط، ففي كل محطة تقتضي وجوده يكون المصري سباقا ومبادرًا إلى الحضور والمشاركة والتفاعل مع قضايا وطنه، أكرر لكم الشكر يا أبناء مصر وأجدد لكم التحية الصادقة على تفاعلكم في انتخابات مجلس النواب وأدعوكم للنزول والمشاركة لاختيار من يمثلكم بمجلس النواب 2025».


وأوضح أن أول أيام الاقتراع بالـ19 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، شهد كثافات تصويتية في الدول العربية الكويت والرياض وجدة وابو ظبي ودبي وعمان والدوحة والعقبة ومسقط والمنامة والدول الاوروبية هامبورج وميلانو ولندن واثينا والفئات العمرية الاكثر تصويتا من واحد وتلاتين عاما حتى خمسين عام.

 وأضاف قائلا: نعيد ونكرر أن جولة الإعادة تجرى في تسعتاشر دائرة انتخابية على خمسة وتلاتين مقعد ما بين سبعين مترشح موزعة على سبع محافظات من بين محافظات المرحلة الاولى من الانتخابات وبيانها كالتالي:
محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم امبابة على مقعد واحد، ومحافظة الفيوم الدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم على مقعد واحد والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى على مقعدين، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح على 3 مقاعد، محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج على مقعدين، الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم على مقعدين، الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة على مقعد واحد، الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا على مقعدين، الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة على مقعد واحد، الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام على مقعد واحد، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا على مقعدين، الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص على مقعدين، الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادى على مقعدين، الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت على مقعدين، ومحافظة الاسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل على مقعد واحد، محافظة البحيرة الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاى البارود على مقعدين.

