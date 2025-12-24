الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة في 19 دائرة من انتخابات "النواب" في 31 مقرا بالخارج

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء الاقتراع في 31 مقرا انتخابيا باليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي تُجرى في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات، مشيرا إلى استمرار العمل في 108 مقار، نظرا لفروق التوقيت بين الدول.

وقال المستشار أحمد بنداري - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء - إن لجنة الاقتراع الأخيرة التي بدأت العمل وفتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من يومي الانتخابات، كانت اللجنة الانتخابية بمقر القنصلية العامة المصرية بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت عملها في موعدها المقرر في تمام التاسعة صباحا، الموازي السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وأشار إلى أن لجان الاقتراع التي شهدت أعلى نسب المشاركة كانت في عواصم ومدن الدول العربية وجاءت على النحو التالي: الكويت والرياض وجدة وأبو ظبي ودبي وعمان والدوحة والعقبة ومسقط والمنامة، وبالنسبة لعواصم ومدن الدول الأوروبية: هامبورج وميلانو ولندن وأثينا.

ولفت إلى أن كثافة التصويت في الدوائر الانتخابية، تصدرتها دوائر محافظة سوهاج، تليها محافظة قنا، ثم محافظة الفيوم، ثم أسيوط، والبحيرة، والجيزة والإسكندرية.

وأعرب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديره الكبير للمصريين في الخارج، متوجها إليهم بالشكر على استجابتهم لدعوات النزول والمشاركة في هذه الجولة الانتخابية.

واختتم المستشار أحمد بنداري كلمته قائلا: "إن أبناء مصر في الخارج والداخل، يبرهنون في كل المواقف التي تتطلب تواجدهم، أنه يُمكن التعويل عليهم دائما، وأن الرهان عليهم لا يُمكن - أبدا - أن يخيب.. فهم الأصل والأساس والسند. إن الشعب المصري الذي يختزن آلاف السنين من الحكمة والحضارة، ويمتلك وعيا كبيرا بين الشعوب، لم يحدث أن خذل بلاده قط، ففي كل محطة تقتضي وجوده، يكون المصري سبّاقا ومُبادرا إلى الحضور والمشاركة والتفاعل مع قضايا وطنه.. أكرر لكم الشكر يا أبناء مصر، وأجدد لكم التحية الصادقة على تفاعلكم في انتخابات مجلس النواب، وأدعوكم للنزول والمشاركة لاختيار من يمثلكم بمجلس النواب".

وتُجرى جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات في الدوائر التالية:

1- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

2- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

3- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

4- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

5- محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

6- محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

7- محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرارا في 18 نوفمبر الماضي، أبطلت بمقتضاه انتخابات المقاعد الفردية في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من أصل 14 محافظة تشكل قوام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وأمرت بإعادتها انطلاقا من أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية، وتمت إعادة الإجراءات للجولة الأولى خارج مصر يومي 1 و 2 ديسمبر الجاري وفي الداخل يومي 3 و 4 من ذات الشهر.

وتُجرى الانتخابات في 139 مركزا انتخابيا بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من سفارات وقنصليات تتوزع على 117 دولة حول العالم.



ويحق لكل مصري مقيم في الخارج، أو يتواجد خارج البلاد خلال اليومين المحددين لتصويت المصريين بالخارج في هذه الجولة من الانتخابات، أن يتوجه إلى المقر الانتخابي داخل البلد الذي يتواجد به، وأن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، طالما كان اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين وموطنه الانتخابي ضمن تلك الدوائر الـ 19 بالمحافظات السبع لجولة الإعادة.

ويتولى رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، من سفراء وقناصل، الإشراف المباشر على تصويت المصريين في الخارج بداخل المقار الانتخابية، تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعتها لكافة جوانب عملية الاقتراع.

