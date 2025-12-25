رنا رئيس لصدى البلد: 2025 سنة حظي لزواجي.. وأتمنى أداء العمرة مع زوجي

أعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها الكبيرة بعام 2025، مؤكدة أنه يمثل لها «سنة الحظ» على الصعيد الشخصي، خاصة مع ارتباطه بزواجها وبداية مرحلة جديدة في حياتها.



وقالت رنا، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنها تتمنى أن يملأ الله حياتها بالاستقرار والراحة، مضيفة: «2025 سنة حظي لزواجي، وأتمنى أعمل عمرة مع زوجي، وربنا يديم علينا السعادة».

كما وجهت رنا رئيس دعوات صادقة بالسعادة لكل أفراد عائلتها وأصدقائها، مؤكدة أن دعمهم الدائم لها كان سببًا مهمًا في نجاحها وتوازنها النفسي.

وتواصل رنا رئيس تحقيق حضور لافت على الساحة الفنية، حيث تحرص على الموازنة بين حياتها الشخصية ومشوارها الفني، وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي يحرص على متابعة أخبارها أولًا بأول.