لمحكمة الجنايات| إحالة مالك كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة مالك كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة لمحكمة الجنايات ، بتهمة النصب على المواطنين.



تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد كشفت قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين، راغبى الحصول على شهادات فى عدد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المشار إليه، وضبط المدير المسئول وبحوزته (شهادات لعدد من المجالات منسوب صدورها للكيان): وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.