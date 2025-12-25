أسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2025 في مصر.. فيديو

رصد برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أسعار الذهب في السوق المحلية،حيث جاءت الأسعار على النحو التالي وفقًا للبرنامج:

عيار 18: 5125 جنيهًا

عيار 21: 5980 جنيهًا

عيار 24: 6834 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 47,840 جنيهًا

تسعير الذهب يتأثر بعدة عوامل مترابطة، أهمها:

1) العرض والطلب

زيادة الطلب (استثمار، صناعة، مجوهرات) ترفع السعر.

تغيّر الإنتاج والتعدين يؤثر على العرض.

2) سعر الدولار الأمريكي

غالبًا علاقة عكسية: ضعف الدولار يرفع سعر الذهب والعكس.

3) التضخم وأسعار الفائدة

عند ارتفاع التضخم أو انخفاض الفائدة، يلجأ المستثمرون للذهب كملاذ آمن.

الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية الذهب لأنه لا يدر عائدًا.

4) الأوضاع الاقتصادية والسياسية

الأزمات، الحروب، وعدم الاستقرار ترفع الطلب على الذهب.

5) سياسات البنوك المركزية

شراء أو بيع الذهب ضمن الاحتياطيات يؤثر على الأسعار.

6) أسعار النفط

ارتفاع النفط قد يدفع التضخم للأعلى، ما يدعم أسعار الذهب.

7) المضاربات في الأسواق المالية

تحركات المستثمرين وصناديق الاستثمار (مثل ETFs) تؤثر سريعًا على السعر.

8) تكلفة الإنتاج

تكاليف التعدين والطاقة والعمالة تؤثر على السعر على المدى الطويل.