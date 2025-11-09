نشر مقاطع خادشة | تفاصيل حبس البلوجر نسرين حجازي

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس البلوجر نسرين حجازي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها على خلفية اتهامها بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول عدد من المقاطع التي تظهر فيها المتهمة وهي تؤدي حركات وإيحاءات غير لائقة، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمنطقة حدائق الأهرام، وعُثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة تحتوي على مواد مصورة تؤكد تورطها في نشر المحتوى المخالف.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهمة حول مضمون المقاطع وهدفها من نشرها، كما أمرت بفحص الحسابات الإلكترونية الخاصة بها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.