15 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة

حددت محكمة جنايات القاهرة ، أولي جلسات محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة، وذلك يوم 15 نوفمبر الجاري.

إحالة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة للمحاكمة الجنائية



وقالت منصورة ياسر، العروس في التحقيقات إنها ارتبطت بشاب منفصل عن زوجته السابقة، مشيرة إلى أن الأخيرة عندما علمت بخبر الخطوبة هددت خطيبها قائلة: “لو خدتها هندمك عليها وهحبسك”.

وأضافت منصورة أن المتهمة توجهت إليها يوم الواقعة أمام منزلها، واعتدت عليها بالسباب أمام المارة قبل أن تفاجئها بطعنة باستخدام شفرة حادة موس، تسببت في إصابتها بجرح عميق في الوجه.

وأكدت قائلة : تفاجأت بضربتها، ولقيت وشي بينزف دم، الناس أسعفوني ونقلوني المستشفى وخيطت 41 غرزة، مؤكدة أنها لم يكن بينها وبين طليقة خطيبها أي خلافات سابقة، لافتة إلى أن الاعتداء جاء عقب إعلان موعد كتب كتابها المقرر في 20 سبتمبر المقبل.