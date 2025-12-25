تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر الـ19 المُبطلة

واصلت الجالية المصرية في الكويت التصويت في ثاني وآخر أيام اقتراع المصريين بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الـ19 المُبطلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف في الكويت.



وكانت جولة الإعادة بالدوائر الـ19 المُبطلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب قد انطلقت يوم أمس /الأربعاء/ للمصريين بالخارج وتستمر حتى اليوم حيث تجري جولة الإعادة على 35 مقعدا يتنافس عليها 70 مرشحا في الدوائر الـ 19.



وتشمل الدوائر الـ19 المُلغاة 7 دوائر بمحافظة سوهاج (هي: سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، ودار السلام)، و4 دوائر بمحافظة قنا (قنا، قوص، نجع حمادي، وأبوتشت)، و3 دوائر بمحافظة البحيرة (دمنهور، أبوحمص، وإيتاي البارود)، ودائرتين بمحافظة الفيوم (بندر الفيوم ومركز إبشواي) إضافة إلى دائرة واحدة بكل من محافظات أسيوط (مركز الفتح)، والجيزة (إمبابة)، والإسكندرية (قسم أول الرمل).