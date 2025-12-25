قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر الـ19 المُبطلة

تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة
تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة
أ ش أ

واصلت الجالية المصرية في الكويت التصويت في ثاني وآخر أيام اقتراع المصريين بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الـ19 المُبطلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف في الكويت.


وكانت جولة الإعادة بالدوائر الـ19 المُبطلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب قد انطلقت يوم أمس /الأربعاء/ للمصريين بالخارج وتستمر حتى اليوم حيث تجري جولة الإعادة على 35 مقعدا يتنافس عليها 70 مرشحا في الدوائر الـ 19.


وتشمل الدوائر الـ19 المُلغاة 7 دوائر بمحافظة سوهاج (هي: سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، ودار السلام)، و4 دوائر بمحافظة قنا (قنا، قوص، نجع حمادي، وأبوتشت)، و3 دوائر بمحافظة البحيرة (دمنهور، أبوحمص، وإيتاي البارود)، ودائرتين بمحافظة الفيوم (بندر الفيوم ومركز إبشواي) إضافة إلى دائرة واحدة بكل من محافظات أسيوط (مركز الفتح)، والجيزة (إمبابة)، والإسكندرية (قسم أول الرمل). 

الجالية المصرية في الكويت التصويت في ثاني وآخر أيام اقتراع المصريين بالخارج جولة الإعادة بالدوائر الـ19 المُبطلة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب مقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف في الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

ترشيحاتنا

مصحف

عمرو الورداني: تخويف الناس وبث الرعب في قلوبهم أخس أنواع المتاجرة بالدين

مصحف

عمرو الورداني: الأشهر الحرم مواسم لتصحيح العلاقة مع الله وليست أزمنة تهديد

الصلاة

أمين الإفتاء: إذا شك المصلي في عدد الركعات يبني على الأقل ويسجد للسهو

بالصور

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد