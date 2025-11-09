السجن المشدد 10 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة أقراص مخدرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، عاطل بالسجن المشدد 10سنوات بتهمة حيازة أقراص ترامادول وحشيش بمنطقة الزيتون.

تفاصيل القضية

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم حاز أقراص الترامادول المخدرة والحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تلقي قسم شرطة الزيتون، معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وتم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم داخل مسكنه وبتفتيشه عثر بحوزته على أكياس تحتوي علي الحشيش المخدر وأقراص الترامادول والاستروكس.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي من حصيلة تجارته والهاتف المحمول الاتصال علي عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.