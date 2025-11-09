القبض على سائق سيارة ربع نقل صدم شخصا بالبحيرة

الأحد 09/نوفمبر/2025 - 12:23 م 11/9/2025 12:23:50 PM

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الإتجاه بأحد شوارع بإيتاى البارود بالبحيرة وتعمد الإصطدام بنجلها محدثاً إصابته لوجود خلافات سابقة بينهما وقيامه بأعمال البلطجة وفرض السيطرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تم تحديد وضبط المشكو فى حقه (سائق – مقيم بذات العنوان) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 13 سبتمبر الماضى حال قيادته سيارة "ربع نقل" وإصطدامه بشقيق الشاكية وأحدث إصابته دون قصد ، ونفى قيامه بأعمال البلطجة.

وبسؤال الشاكية (مقيمة بدائرة مركز إيتاى البارود) أيدت ما سبق ، وأقرت بإدعائها الكاذب لإهتمام المسؤلين بشكواها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.