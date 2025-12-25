قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على حوافز وشروط الاستفادة من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

سيارات
سيارات
ولاء عبد الكريم


أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية وجذب كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
ويستهدف البرنامج تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري من خلال تشجيع الوصول إلى حجم إنتاج اقتصادي كمي يسمح بخفض التكاليف وزيادة تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب دعم الميزان التجاري وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.


مستهدفات واضحة
ويضع البرنامج مجموعة من المستهدفات الرئيسية، من بينها رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات لتتجاوز 35%، إلى جانب رفع حجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، وجذب استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية.
معايير احتساب الحوافز
ويعتمد البرنامج في احتساب الحوافز المقدمة للمصنعين على عدة معايير، تشمل زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وحجم الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، إضافة إلى المساهمة في تنمية المناطق ذات الأولوية.
شروط الاستفادة
ويشترط البرنامج للاستفادة من الحوافز تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن لا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، مع التدرج السنوي في زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، التي تبدأ من 20% للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية فترة البرنامج الممتدة لـ7 سنوات.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط البرنامج إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في البداية، ترتفع تدريجيًا إلى 7 آلاف سيارة بنهاية الفترة، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، يتم مراجعتها سنويًا، مع تطبيق نصف قيمة الشرائح الخاصة بحافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج.
ضوابط الأسعار والحوافز
وحدد البرنامج حدًا أقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، على ألا تزيد قيمة إجمالي الحوافز على 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
كما اشترط البرنامج للحصول على حافز الالتزام البيئي  للسيارات التي تعمل بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مع التأكيد على أن يكون الجزء المحلي ناتجًا عن عمليات تصنيعية فعلية وليس تجميعًا فقط، وبقيمة مضافة محلية لا تقل عن 25%.
حوافز إضافية
وينص البرنامج على منح حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة، في حال تجاوز نسبة 35%، وذلك خارج الحد الأقصى للحوافز، بشرط أن تعبر الزيادة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.
تنمية المناطق ذات الأولوية
وفي إطار دعم التنمية الإقليمية، يتيح البرنامج حوافز خاصة للمصانع المقامة في المناطق ذات الأولوية، تشمل رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للسيارات التقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مع رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بالفعل في هذه المناطق.
دعم الصادرات
كما يسمح البرنامج للشركات المصدرة بالاستفادة من الحوافز عن السيارات الموجهة للتصدير، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء الموجه للسوق المحلي أو للأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.

السيارات صناعه السيارات البرنامج الوطنى للسيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

ترشيحاتنا

جيلان علاء

حقكم علينا.. جيلان علاء تدعم محمد صبحي وريهام عبد الغفور بعد الأزمات الأخيرة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تطلب الدعاء من جمهورها في أجواء كريسماس

حسين منصور ورولا عبيد خلال مناقشة الرواية

كامل السبتي: أتمنى أن تكون رواية "ظل الدرفش" شمعة في طريق تحضرنا وإنسانيتنا

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد