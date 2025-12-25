حضّر شنطة رمضان بنفسك ووفر في الميزانية.. الشراء المبكر يحميك من الغلاء

أكد حازم المنوفى، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن أفضل وقت لتجهيز شنط وكرتونات رمضان للموزعين هو الآن، مع إمكانية اختيار الكميات من كل صنف وتعبئتها في أكياس للتوزيع، بدل الاعتماد على الشراء الجاهز، لضمان توفير أفضل وتحكم في الأسعار.

وأوضح المنوفى أنصح المواطنين بالشراء مع بداية طرح الياميش والبلح، لأن الشراء التدريجي يقلل من التكالب على المنتجات في الأيام الأخيرة قبل رمضان، ويمنع ارتفاع الأسعار النهائية.

وأضاف: «الشراء على مراحل أفضل من شراء كل شيء مرة واحدة، سواء من جانب الموزع أو المستهلك، لتجنب زيادة الأسعار الناتجة عن الطلب المفاجئ».

وأشار المنوفى إلى أن تكلفة شنطة رمضان في المتناول، حيث يتراوح سعرها بين 120 إلى 150 جنيهًا تقريبًا حسب الأسعار الحالية، مع مراعاة تقديم أفضل قيمة للمواطن البسيط.

وتحتوي الشنطة عادةً على سلع أساسية تلبي احتياجات الأسرة، مثل:

كيس سكر (28 – 35 جنيهًا)

كيس أرز (22 – 30 جنيهًا)

زجاجة زيت 700 مل (45 – 50 جنيهًا)

كيس مكرونة 400 جرام (10 – 15 جنيهًا)

برطمان صلصة (15 – 20 جنيهًا)

وأضاف المنوفى: «أما أسعار الياميش والبلح والمكسرات، فهي قيد الحصر وسيتم الإعلان عنها قريبًا».