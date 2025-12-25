قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

%15زيادة في أعداد خريجي الجامعات التكنولوجية عام 2024

جهاز الاحصاء
جهاز الاحصاء
آية الجارحي

بلغ عدد خريجي التعليم العالي  743.1 ألف خريج من التعليم العالي عام 2024 مقابل 752.8 ألف خريج عام 2023، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية 
 

وبحسب ما جاء في “النشــرة السنـويـة لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2024 ”، الصادره عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد خريج الجامعات الحكومية والتكنولوجية 491,2 ألف خريج  عام 2024 بنسبة 66.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي،    39.7 ألف خريج من الجامعات الخاصة والأهلية عام 2024 بنسبة 5.3٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

و 126,0 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2024 بنسبة 17.0٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

و8.7 ألف خريجي الاكاديميات عام 2024 بنسبة 1,2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

    77,6 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2024   بنسبة 10.4٪من إجمالي خريجي التعليم العالي.
 

  234,1 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 31.5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة والرفاه بعدد 119,3 ألف خريج بنسبة 16.1٪ ثم مجال التعليم بعدد 87,8 ألف خريج بنسبة 11.8٪ ومجال الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 87.7 ألف خريج بنسبة 11.8%.
 

   بلغ إجمالي خريجي الوافدين 8.3 ألف خريج بنسبة 1,1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

الدرجات العلمية العليا

  232.3 الف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية (منهم 41.1% للدبلوم ، 42.1% للماجستير  ، 16.8%  للدكتوراه ) .
 

   122.9 الف درجة علمية (دبــــلوم - ماجستير -  دكتوراه ) ، حصل عليها المصريون من الجـــامعات المصرية عام 2024 مقابل 100.5  ألف درجة علمية عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 22.2 ٪.


   حقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها  المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2024 بعدد 53.3  ألف درجة علمية بنسبة 43.4 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 24.9 ألف درجة علمية بنسبة 20.3 ٪، ثم مجال الصحه والرفاه بعدد 17.8 ألف درجة علمية بنسبة 14.5% ، بينما مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 361  درجة علمية بنسبة 0.3٪من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2024.


   حققت جامعة عين شمس  المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2024 بعدد 10.1 ألاف  درجة علمية بنسبة 8.2٪، يليها جامعة القاهرة  بعدد  9.4 آلاف  درجة علمية بنسبة 7.6 ٪ ثم جامعة المنصورة  بعدد 8.8 ألاف درجة علمية بنسبة 7.1٪، يليها جامعة الزقازيق  بعدد 8.3  آلاف  درجة علمية بنسبة 6.8 ٪.


   بلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 4327 وافـــــداً عام 2024 مقابل 2467 وافداً عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 75.4% .

