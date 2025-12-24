قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
دور العمارة الحديثة في ترشيد الطاقة.. ورشة توعوية بجامعة بنى سويف
«دفنوني على تيك توك».. عفاف رشاد تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل صادمة عن شائعة وفاتها
كفر الشيخ بتنور.. طفرة حضارية في شوارع المحافظة بالطاقة الموفرة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عمرو الورداني: الأشهر الحرم مواسم لتصحيح العلاقة مع الله وليست أزمنة تهديد

مصحف
مصحف
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التقوى في حقيقتها ليست رعبًا ولا خوفًا مرضيًا، وإنما هي خوف المحب على علاقته بحبيبه العظيم، موضحًا أن الخوف الوارد في تعريف سيدنا الإمام علي رضي الله عنه للتقوى هو خوف المحبة لا خوف الفزع، حين قال: «التقوى العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل»، فـ«الخوف من الجليل» معناه أن يخشى الإنسان أن يغضب الله منه أو أن يضيع قلبه بعيدًا عنه.

العلم والرحمة والأمان

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، في تصريح له، أن هذا الخوف لا يختص بصاحب المعصية فقط، بل يشمل حتى الطائع، فالعبد وهو يقدم الطاعة يخاف ألا تكون على قدر جلال الله وعظمته، لأن الله عنده عظيم وجليل، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى ربّى عباده بالعلم والرحمة والأمان، لا بالرعب ولا بمنطق التربص، وإنما بمنطق التربية الإلهية التي تقود الإنسان ليكون مع الله في سكينة واطمئنان.

مواسم لتصحيح العلاقة مع الله

وبيّن أن الأشهر الحرم ليست أزمنة تهديد، وإنما هي مواسم لتصحيح العلاقة مع الله، مؤكدًا أن أول عبادة حقيقية في هذه الأشهر هي تصحيح المعرفة بالله، لأن شهر رجب سُمّي «رجب الأصَب» لكثرة ما يُصبّ فيه من مدد ورحمة، موضحًا أن معنى «الحرُم» لا يقتصر على المنع، بل يتسع ليشمل وجوب الرحمة، ووجوب السلام، ووجوب التسامح، ونزع العنف والعداوة من القلوب.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الأشهر الحرم مساحة مقصودة للتزكية، موضحًا أن المنظومة الإيمانية تبدأ برجب للتخلية من الذنوب، خاصة الذنوب المُصرّ عليها والعادات السيئة، ثم شعبان للتحلية بالطاعات، ثم رمضان للتجلية والوصل بالله سبحانه وتعالى، مؤكّدًا أن الذنب إذا لم يُواجه ويتوقف الإنسان أمامه يتحول إلى عادة، ثم إلى طبع، ثم يغطي القلب ويصنع له حجابًا.

العودة الصادقة

وأكد أن أخطر ظلم يقع فيه الإنسان هو ظلم نفسه بإبعادها عن الله، وبالعيش الدائم في صراعات داخلية تستهلك القلب وتنهكه، مشددًا على أن علاج ذلك هو العودة الصادقة وتصحيح المسار، داعيًا الله سبحانه وتعالى بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، حتى يظل القلب حيًا متصلًا بالله، بعيدًا عن القسوة والخوف المرضي، قريبًا من الرحمة والأمان الإلهي.
 

التقوى التقوى عمرو الورداني الدكتور عمرو الورداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

الفنانة عفاف رشاد

عفاف رشاد تنضم لمسلسل «أب ولكن» في رمضان 2026

ريهام عبد الغفور ومساعدتها

لولاها مكنتش هعرف أشتغل.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة شكر لمساعدتها

ريهام عبد الغفور

آية سماحة تدعم ريهام عبد الغفور بعد أزمتها : ست كُمل

بالصور

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد