القبض على سيدة ادّعت سرقة هاتفها المحمول بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمّن ادّعاء صاحبة الحساب بقيام بعض الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة)، وبسؤالها قررت عدم صحة ادّعائها.

وأضافت أن حقيقة الواقعة تتمثل بأنه حال سير نجلها (سائق مركبة "توك توك") بدائرة القسم فقد هاتفه المحمول حال عدوه خوفاً من بعض الكلاب الضالة، وأضافت أنه لم يخبرها بحقيقة الواقعة فقامت بنشر مقطع الفيديو، وبسؤال نجلها أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.