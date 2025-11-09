بعد النشر بـ صدى البلد.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة وأبنائها بكفر الزيات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى صبط طرفى مشاجرة بالغربية .

وكان نشر "صدى البلد" خبر تحت عنوان ( أمن الغربية يفحص واقعة الإعتداء على سيدة أرملة وأبنائها بكفر الزيات).

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتبين حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول السيدة المشُار إليها و أنجالها، وطرف ثانى 3 سيدات قاموا على إثر ذلك بالتعدى على بعضهما بالأيدى دون حدوث إصابات ، وأمكن ضبط الطرفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك فى إطار الجهد الذى تبذله الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى مجال التعامل الفورى مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية .